D’EU-Parlament huet e Mëttwoch an der Mëttesstonn majoritär derfir gestëmmt, dass Ungarn wéinst méigleche verstéiss géint de Rechtsstaat iwwerpréift gëtt.

© FREDERICK FLORIN / AFP

Eng Zwee-Drëttel-Majoritéit war dofir zu Stroossbuerg néideg, an déi gouf et och.

En Dënschdeg war jo schonns eng Debatt, wou och den ungaresche Premier Victor Orban derbäi war. Dobäi huet hie vehement all Reprochë vu sech gewisen an dementéiert, dass säi Land d‘Rechtsstaatlechkeet an d’Demokratie net respektéiere géif.

D’EU-Parlament gesäit dat awer wéi gesot anescht. Sollte Verstéiss festgestallt ginn, riskéiert Ungarn am Rot vun den EU-Staaten eng Stëmm ze verléieren.

D’Regierung ëm de Victor Orban huet an der rezenter Vergaangenheet jo ganz ëmstridde Reformen ëmgesat, notamment wat d’Onofhängegkeet vun der Justiz betrëfft. Kritiker soen d’Meenungs-Fräiheet an d’Gewaltentrennung wiere net méi garantéiert.