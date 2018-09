D'Finanzminister Scholz a Le Maire (l.) © AFP (Archiv)

Am Mäerz dëst Joer gouf d’Digitalsteier vun der Europäescher Kommissioun virgeschloen. D’Initiativ ass awer virun allem eng, déi aus dem Frankräich kënnt, wou de Wirtschaftsminister Bruno Le Maire sech schonn ënnert der estescher Presidence fir de Virschlag staark gemaacht hat. D’Iddi: grouss digital Konzerner bezuelen net esou vill Steieren, wéi se missten, an deem se a Länner wéi Irland hire Sëtz hunn. Dofir misst een dofir suergen, dass d'Steieren net nëmmen do bezuelt ginn, wou Profitter gemaach ginn, wéi zum Beispill zu Lëtzebuerg, mä do, wou d’Aktivitéit stattfënnt. De Grand-Duché setzt dorop, eng Léisung um Niveau vun der OECD ze fannen, an obwuel d’Kommissioun domat averstanen ass, wëll si awer méi wäit goen.

Verschidde Critèren géife sech op eng Interim-Steier bezéien, dorënner och zum Beispill op Reklamme geschalt goufen, oder vu wéini u Leit bei Airbnb oder Uber mateneen a Kontakt getruede sinn.

Wat Steieren ugeet, muss den Europäesche Conseil allerdéngs unanime ofstëmmen, wat heescht, dass de Grand-Duché ee Veto aleeë kéint. Aner Länner, déi der Propos momentan och kritesch géintiwwerstinn, sinn Irland, Malta an déi skandinavesch Länner. Et ass onwahrscheinlech, dass et virun den Europawahlen zu enger Léisung kënnt.

Digitalsteier / Reportage Bill Wirtz



Eng Optioun, no där just eenzel Länner d’Tax aféieren, wier och schwéier virstellbar, well dee Modell bei der Finanztransaktiounssteier applizéiert gouf, déi haut nach ëmmer an der Diskussiounsphase tëschen deene verschiddene Länner festhänkt. Et schéngt gläichzäiteg och esou, wéi wann d’Taxe digitale ee weidere Schrëtt a Richtung Steierharmoniséierung an der EU ass. Un deem Sujet huet Lëtzebuerg also nach weider ze knaen.