Dat fuerdert den EU-Migratiounskommissär Dimitris Avramopoulos an engem Interview mat der Funke-Mediengruppe.



2015 ware sou Kontrollen agefouert ginn, nodeems Honnertdausende vu Migranten an Europa komm waren. Et hätt een de Wee fir eng maximal Protektioun an d'Kontroll vun de Baussegrenzen an der EU fräi gemaach. Dowéinst sollt ee sou séier wéi méiglech nees den normale Fonctionnement vu Schengen applizéieren, sou den zoustännege Kommissär.



Am Schengenraum, deen am ganzen 22 EU-Staaten zielt, ginn et an der Reegel keng stationär Persounekontrollen un de Grenzen. Kontrolle ginn aktuell un der Grenz tëscht Däitschland an Éisträich, souwéi a Frankräich, Dänemark, Schweden an am net EU-Land Norwegen duerchgefouert. Déi eenzel Staate begrënnen dëse Schrëtt mat Sécherheetsproblemer, déi d'Flüchtlingskris mat sech bruecht hätt.



Um Donneschdeg presentéiert de Migratiounskommissär zu Bréissel Detailer iwwert d'Propose vun der Kommissioun an der Migratiounspolitik.