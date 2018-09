Et ass dann un den nationalen Autoritéiten a Juridictiounen, fir ze kucken, déi géigesätzlech Intressie vun de Parteien an Aklang ze bréngen.

National Finanziwwerwaachungsautoritéite wéi d'CSSF musse kënnen Accès op Informatioune ginn, déi dem Beruffsgeheimnis ënnerleien, fir d'Droits de la défense vun enger Persoun ze garantéieren: Dat huet den Europäesche Geriichtshaff um Kierchbierg en Donneschdeg an engem Uerteel festgehalen. Et ass dann un den nationalen Autoritéiten a Juridictiounen, fir ze kucken, déi géigesätzlech Intressie vun de Parteien an Aklang ze bréngen.





Uerteel CSSF - Reportage Eric Ewald



An dësem Fall hat d'Lëtzebuerger Verwaltungsgeriicht d'Kierchbierger Cour mat der Fro befaasst, ob d'CSSF der Obligatioun vum Beruffsgeheimnis ënnerläit, fir refuséieren ze kënnen, Dokumenter erauszeginn.

D'CSSF hat am Joer 2010 gemengt, dass se engem Mann net méi traue kéint an dee vu senger Funktioun als Administrateur vun enger Entitéit, déi vun der CSSF iwwerwaacht gouf, demissionéiere misst; de Grond wär d'Roll, déi de Mann an der Constitutioun an dem Fonctionnement vun enger Societéit gespillt hätt, déi an d'Affär Madoff implizéiert gewiescht wär. Fir sech verdeedegen ze kënnen, hat de Mann d'CSSF gefrot, him Dokumenter zoukommen ze loossen, déi d'Kommissioun am Kader vun der Iwwerwaachung vun där Societéit gesammelt hat; déi Dokumenter wären onerlässlech, fir d'Roll vu verschiddenen Acteuren am Kontext vun der Madoff-Affär ze verstoen. D'CSSF hat déi Dokumenter allerdéngs net erausginn, well si als Iwwerwaachungsautoritéit vum Finanzsecteur d'Beruffsgeheimnis respektéiere misst. Doropshin hat d'Cour administrative den Europäesche Geriichtshaff saiséiert.

Dem Antoine Briand, Attaché de presse vum Europäesche Geriichtshaff, no muss d'Verwaltungsgeriicht tëscht Beruffsgeheimnis an Droits de la défense ofweien, fir ze decidéiere op d'Informatioune weidergi ginn oder net.

Woubäi d'Kierchbierger Cour geuerteelt hätt op Grond vun den Dokumenter, déi se vun der Cour administrative krut.

Den Europäesche Geriichtshaff huet de Ball deemno un d'Verwaltungsgeriicht zréckgespillt, dat elo ze tranchéieren huet, ob d'Dokumenter un de Privatmann musse weidergi ginn oder net.