Déi britesch Premierministesch Theresa May huet an engem Interview d'Brexit-Hardliner an hirer Partei virun engem chaoteschen Austrëtt aus der EU gewarnt.

Et géif keng aner Méiglechkeet, wéi d'Ofkommes, dat vun hir geplangt ass, sot déi konservativ Politikerin op der BBC um Méindeg de Moien.



D'Theresa May steet ënner Drock, well d'Verhandlunge mat der EU iwwert de Brexit den Ament fest stiechen. Donieft gëtt et och scho méi laang parteiintern Kritik un hirer Brexit-Strategie. D'Theresa May wëll eng Fräihandelszone mat der EU schafen an en Deel vun de gemeinsame Reegele bäibehalen.



Vill Brexit-Supporter fuerderen awer e klore Broch an dreeën domadder den Accord vun der Theresa May scheiteren ze loossen. Eng vun de gréisste Sträitfroe bleift nach ëmmer Nordirland.