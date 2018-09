Dat geet aus engem Rapport vum Anti-Folter-Komitee vum Europarot ervir, deen um Dënschdeg publizéiert gouf. An dësem Pabeier heescht et, dass eng sëlleche Migranten an der ungaresch-serbescher Grenzregioun vun der Police mat Knëppele geschloen oder mat Féiss gerannt goufen. D'Beamte kréien och nach aner Mësshandlungen virgeheit.Eng Delegatioun vum Anti-Folter-Komitee hat hir Observatiounen scho während enger Visite am Oktober d'lescht Joer gemaach. De Rapport baséiert sech op Aussoe vu Migranten, déi an Ungarn vun der Police opgegraff an a Serbien zeréckbruecht goufen. Verschidde Leit soten, si wieren och vun Hënn gebass ginn, déi d'Beamten op se gehetzt hunn. Donieft hätten d'Polizisten de Leit Pefferspray an d'Gesiicht gesprëtzt. En Dokter, den d'Delegatioun vum Europarot begleet hat, huet bei Migranten Blessure constatéiert, déi zu dëse Virwërft gepasst hunn. Di ungaresch Regierung huet di eenzel Reprochen zeréck gewisen.