D'EU hat d'lescht Joer eng Prozedur géint Polen an d'Wee geleet, deemno d'Land säi Stëmmrecht op europäeschem Niveau kann ewech geholl kréien. Doriwwer mussen d'Memberlänner ofstëmmen. Eng Decisioun ass fir dësen Dënschdeg nach net geplangt.Um Owend da beroden d'Europaminister iwwert d'Brexit-Verhandlungen, wou dës dru sinn. Dat en Vue vum Brexit am Mäerz d'nächst Joer. Nach ëmmer gëtt et keng Léisung wat déi zukünfteg Grenz tëscht Irland an Nordirland ugeet. Mam Brexit befaasse sech och d'EU Staats- a Regierungscheffen e Mëttwoch an en Donneschdeg op hirem Sommet zu Salzburg.

Virum Optakt vum informellen EU-Conseil, huet di britesch Regierung d'Europäer opgefuerdert an de Brexit-Verhandlungen, déi net vum Fleck kommen, Groussbritannien entgéint ze kommen. Et hätt ee Kompromësser gemaach a Flexibilitéit gewisen. Dat misst een och elo vun europäesche Säit gesinn, sou de Brexit-Minister Dominic Raab an engem Interview mat der Zeitung "Die Welt", souwéi aneren europäesche Medien. Et wier ee ganz pragmatesch gewiescht. Elo wier de Moment komm, dass dat och di aner Säit mécht. De Ball géif elo méi am Feld vun den Europäer leien, wéi vun de Briten. D'Premierministesch Theresa May kënnt en Donneschdeg zu Salzburg mat den EU Staats- a Regierungscheffen beieneen. Den zoustännege Minister huet nach eemol betount, dass et ganz sécher net wäert zu engem zweete Brexit-Referendum kommen. Groussbritannien verléisst d'Europäesch Unioun d'nächst Joer den 29. Mäerz.