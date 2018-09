InvestEU - E Reportage vum Bill Wirtz



650 Milliarden Euro sollen am InvestEU Investitiounsprogramm festgehale ginn. Dëse neie Projet soll fir de multiannuelle Budget 2021 bis 2027 vun der EU gëllen a regruppéiert eng ganz Rei vun anere Fongen, wéi zum Beispill de COSME-Fong fir kleng a mëttelstänneg Entreprisen, deen tëschen 2014 an 2020 mat 2,3 Milliarden Euro funktionéiert, oder den InnovFin, e Fong fir Innovatioun fir europäesch Entreprisen, deen zesumme mat der Europäescher Investitiounsbank gestart gouf.Déi Lëtzebuerger Europadeputéiert Tilly Metz ass Shadow-Rapportrice fir dësen Dossier am Comité fir Industrie, Recherche an Energie am Europaparlament. Dat heescht, dass si de Sujet fir déi gréng Fraktioun am Parlament verfollegt. Si erkläert, dass obwuel verschidden Instrumenter zesummegefouert gi wieren, een awer weider eng Opdeelung géing behalen:Nohalteg Infrastruktur: 11,5 Milliarden EuroRecherche an Innovatioun: 11,25 Milliarden EuroKleng- a mëttelstänneg Entreprisen: 11,25 Milliarden EuroSozialausgaben: 4 Milliarden EuroDen InvestEU soll deemno als Plattform déngen, fir de ganze Prozess vun Investitiounspläng méi einfach ze maachen.D'Tilly Metz huet fir déi gréng Fraktioun Amendementer agereecht. Do proposéiert si zum Beispill, dass keng Investitiounen an Atomenergie an a fossil Energië gemaach ginn oder Länner heibäi ze hëllefen.D'Tilly Metz seet, dass fir si e Projet wéi den InvestEU ee vun de Mëttel ass, fir Klimaziler ze erreechen.Eppes ass awer sécher: Ier den InvestEU starte kann, musse sech d'EU-Membersstaate fir d'éischt nach op ee Budget eenegen. Wéini dat geschitt, ass nach net gewosst.