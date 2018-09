Während engem Iessen um Mëttwoch den Owend berode si, ob a wéi Migranten déi aus dem Mëttelmier gerett goufen, an der EU sollen opgeholl a verdeelt ginn.



Italien fuerdert, dass och aner EU Staaten Flüchtlingen, déi iwwert d'Mëttelmier kommen, ophuelen. Pläng d'Agence fir d'Protektioun vun den EU-Baussegrenzen auszebauen, stiechen an enger Sakgaass. Mat um Dësch sëtzt um Mëttwoch den Owend och de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel.



Doriwwer eraus wëll sech déi britesch Premierministesch Theresa May, am Krees vun den 28 EU Staats- a Regierungscheffen, nach eemol fir hir Brexit-Positioun staark maachen. En Donneschdeg diskutéieren déi aner 27 EU Länner iwwert e Brexit-Spezialsommet am November. Da sollen d'Verhandlungen iwwert en Austrëttsvertrag mat London ofgeschloss ginn, fir dass de Brexit am Mäerz d'nächst Joer wéi geplangt kann duerchgezu ginn. Bréissel a London verhandelen zanter méi wéi engem Joer iwwert den EU-Austrëtt vu Groussbritannien.