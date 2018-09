© AFP Archivbild

Ungarn hat reprochéiert kritt géint d'europäesch Grondwäerter ze verstoussen. An der Nuecht op e Mëttwoch huet d'Orban-Regierung en dramatesche Video verëffentlecht, dee mat " Mir ginn der Erpressung net no" iwwerschriwwen ass. Wéi et heescht, sollen an den nächsten Deeg weider Annoncen, Tounbäiträg a Clippe kommen.