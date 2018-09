Le Luxembourg a pris note de la décision de la Commission dans le dossier McDonald’s, qui confirme l’absence de traitement sélectif et d’aide d’État incompatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107(1) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.



Le Luxembourg a collaboré pleinement avec la Commission tout au long de son enquête et se réjouit de la reconnaissance par la Commission des démarches entreprises par les autorités luxembourgeoises pour éviter à l’avenir des cas comparables.



Le ministre des Finances, Pierre Gramegna, commente: «Je me réjouis que la Commission constate que l’application des règles en vigueur à l’époque était conforme au droit communautaire. La présente décision réconforte la position du Luxembourg selon laquelle ce n’est pas parce que l’application des règles en vigueur à l’époque a pu aboutir à un résultat qui ne correspond plus à l’esprit actuel du cadre fiscal national et international, que cette application constitue une aide d’État».



Le Luxembourg adhère pleinement au projet BEPS (érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices) de l’OCDE et a activement soutenu l’adoption des directives sur la lutte contre l’évasion fiscale (ATAD) au niveau de l’Union européenne, dans l’esprit du «level playing field». Dans ce contexte, le gouvernement a soumis à la Chambre des députés un projet de loi transposant la première directive ATAD en droit luxembourgeois et modifiant des dispositions de la législation fiscale, avec l’objectif d’empêcher à l’avenir des situations de double non-imposition telles que soulevées par la Commission.



---



Luxembourg comments on the Commission's decision in the McDonald's case Luxembourg has taken note of the Commission's decision in the McDonald’s case, which confirms the absence of a selective treatment and state aid incompatible with the internal market within the meaning of Article 107 (1) of the Treaty on the Functioning of the European Union.



Luxembourg has cooperated fully with the Commission throughout its investigation and welcomes the Commission's recognition of the steps taken by the Luxembourg authorities to avoid comparable cases in the future.



Minister of Finance Pierre Gramegna comments: "I am pleased that the Commission notes that the application of the rules in force at the time was in conformity with EU law. This decision strengthens Luxembourg's position that while the application of the rules in force at the time might have resulted in a situation that no longer reflects the current spirit of the national and international tax framework, such an application does not constitute state aid."



Luxembourg fully supports the OECD's BEPS (base erosion and profit shifting) project and actively contributed to the adoption of the anti-tax avoidance directives (ATAD) on the European level, in the spirit of the level playing field. In this context, the Government has submitted to Parliament a draft bill transposing the first ATAD directive into Luxembourg law and amending provisions of the tax legislation, with the aim of henceforth preventing double non-taxation situations such as raised by the Commission.