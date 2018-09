Migratioun a Brexit sinn Haaptsujeten um EU-Sommet (19.09.2018) Um Mëttwoch ass den Optakt vum informellen EU-Sommet zu Salzburg mat engem Iesse an der "Felsenreitschule".

EU-Sommet/Reportage Annick Goerens



Brexit an d'Nordirland-Fro

Op den idyllesche Panorama hei am Wolfgang Amadeus Mozart senger Gebuertsstad zu Salzburg wuel duer geet, fir dass d'Memberstaaten an Aklang kommen, wat d'Flüchtlingsfro ugeet, bleift ofzewaarden. „Wa Verschiddener der Kris een Enn maache wëllen, während Anerer versichen se ze benotzen, da bleift se net ze léisen, sou schreift den Donald Tusk. Dobäi wär mëttlerweil duerch d'Zesummenaarbecht vun de Memberstaaten, de Flux vun der illegaler Migratioun nees um nämmlechten Niveau wéi nach virun der Kris 2015. Un de Positioune vun den 28 Staats-an Regierungscheffen huet sech bis ewell awer, net vill geännert. Dofir kommen awer op d'mannst Signaler aus Drëttstaaten, wéi zum Beispill Ägypten, mat deenen d'EU wëll méi enk kooperéieren, fir d'Migratioun ze limitéieren, annoncéiert den EU-Rotspresident.Um Donneschdeg geet et dann ëm e Sujet, den enk mat der Migratioun liéiert ass, nämlech de Schutz vun de Baussegrenzen den soll erhéicht ginn. An dem Kontext soll och d'Kooperatioun tëscht der Police an der Justiz verbessert-, de Grenzschutz gestäerkt an d'Widderstandsfäegkeet géint Cyberkriminalitéit assuréiert ginn. Et kéint ee mengen, dass sech do all d'Staaten eens wären. Fakt ass awer, dass verschidde Memberstaaten fäerten, de Schutz vun hire Baussegrenze kéint ganz un d'Agence Frontex ausgelagert ginn, wat een däitlechen Aschnëtt an hir national Souveränitéit wär.De wichtegste Punkt op der Agenda ass awer ganz kloer de Brexit, deen a manner wéi 6 Méint soll Realitéit sinn. De EU-Chef Negociateur Michel Barnier wäert déi 27 aner Staats-an Regierungscheffen iwwert den neisten Stand an den Negociatiounen opklären, iert gekuckt gëtt, wat elo an de lescht Woche vun den Verhandlungen nach ze maache bleift. Knackpunkt ass de Grenzproblem an Nord-Irland, wou mam Brexit eng nei Baussegrenz géing entstoen, dat misst evitéiert ginn, fuerdert den Donald Tusk.D'Objektiver wäre kloer: éischtens déi zukünfteg Relatioun mat der Insel ze definéieren, zweetens déi lescht Phase z'organiséieren an drëttens d'Fro vun der Grenz an Nord-Irland nach eng Kéier ze klären fir sécher ze sinn, dass och an Zukunft keng haart Grenz op der Insel entsteet.Een NO-Deal Zeenario wär ëmmer nach méiglech, mengt den Conseilspresident. Mee wann elo all d'Parteien verstänneg wären, dann géing sech eng Katastroph nach evitéieren loossen.