D'EU Staats- a Regierungscheffen si sech bis ewell net méi no komm an der Flüchtlingsfro. Et géifen nach ëmmer Differenze ginn.

Sou huet et an der Nuecht op en Donneschdeg an enger éischter Reaktioun vu Salzburg geheescht, wou e Mëttwoch den Optakt war vum EU-Sommet. Während engem Iessen e Mëttwoch den Owend, goung et ënnert anerem ëm d'Flüchtlingsfro. Italien fuerdert weiderhin, dass och aner EU-Länner Flüchtlingen ophuelen, déi iwwert d'Mëttelmier kommen.





Den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker huet vun all de Länner Solidaritéit gefuerdert. Länner, déi bis ewell keng Flüchtlinge wollten ophuelen, misste sech beweegen. De Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel sot, dass d'EU keng Flüchtlingskris huet, mä villméi eng politesch Kris. D'Zuel vun de Flüchtlingen déi an der EU ukommen, wier haut nämlech vill méi niddreg wéi 2007.E Rapprochement gouf et deemno gëscht nach net. Et wier een sech awer eens d'Zesummenaarbecht mat Drëttstaaten ze stäerken, dozou gehéiert ënnert anerem Egypten. Och de Lëtzebuerger Premier huet sech e Mëttwoch um Owesiessen dofir ausgeschwat, dass een de jonken Afrikaner reell Perspektive misst ginn, sou heescht et um Donneschdeg de Moien an engem Communiqué. Well och déi bescht protegéiert Baussegrenzen vun der EU, kéinten d‘Hoffnungslosegkeet vun jonken Afrikaner net bremsen.Um Donneschdeg ass et d'Suite vum EU-Sommet, éier e mëttes op en Enn geet. Op der Agenda um Donneschdeg stinn an der Haaptsaach Froen iwwert déi bannenzegst Sécherheet an der Europäescher Unioun. Dozou gehéieren eng verstäerkt Zesummenaarbecht vun den nationalen Autoritéiten mat der europäescher Agence fir d'Protektioun vun de Baussegrenzen Frontex souwéi d'Ofwier vu Cyberattacken. Di britesch Premierministesch informéiert donieft d'EU Staats- a Regierungscheffen iwwert den aktuelle Stand vun der Enquête wat d'Gëftattack op de fréiere russeschen Duebel-Agent Skripal betrëfft.En Donneschdeg de Mëtteg geet de Sommet da weider ouni d'Participatioun vun der Theresa May. Am Mëttelpunkt vun den Diskussiounen steet dann d'Endphase vun de Brexit-Verhandlungen. Den EU-Conseilspresident Donald Tusk huet an dem Kontext e Spezialsommet am November proposéiert. E Mëttwoch den Owend huet di britesch Premierministesch kloer gemaach, dass Retarden oder souguer eng Verlängerung vun de Brexit-Gespréicher keng Optioun sinn. Si huet op en neits eng Propos vun der EU-Kommissioun zeréck gewisen, deemno di britesch Provënz Nordirland, noutfalls de facto, géif am EU-Bannemaart an an der Zollunioun bleiwen, sollt et keen aneren Accord ginn.

Pressecommuniqué

En date des 19 et 20 septembre 2018, sur invitation du chancelier fédéral de la république d'Autriche, Sebastian Kurz, le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, est à Salzbourg pour le sommet informel des chefs d'État ou de gouvernement.

Le 19 septembre, le Premier ministre a assisté à un dîner de travail informel principalement consacré à la thématique de la migration. Il y a déclaré : « le défi de la migration ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Ce défi nous accompagnera pendant les décennies à venir. La solidarité entre Etats membres sera le seul moyen de trouver une réponse adéquate au niveau européen ».

Il a ajouté : « Nous devons aider les jeunes Africains à développer une perspective pour leur vie. En ce sens, le commerce et l'investissement avec l'Afrique devraient devenir plus importants. L'Afrique ne devrait pas seulement être un fournisseur de matières premières à l'avenir. Nous devons le faire pour mieux comprendre les causes profondes de la migration. Car croyez-moi, même la meilleure gestion des frontières extérieures de l'Union européenne ne sera jamais capable de vaincre le désespoir de millions de jeunes Africains »





Filme während net-ëffentleche SitzungenDe Lëtzebuerger Premier sot e Mëttwoch um Bord vum Sommet, dass et inacceptabel ass, dass während net-ëffentleche Sëtzunge gefilmt gëtt. Gemënzt war domat d'Publikatioun vum Video op dem déi hefteg Reaktioun vum Ausseminister Jean Asselborn op Aussoe vu sengem italieneschen Homolog Matteo Salvini festgehale gi waren. De Xavier Bettel sot, dass hien dann och den italienesche Premier Giuseppe Conte géif froen, ob hie während dem Sommet filmt oder net.



De Lëtzebuerger Premier huet sech och enttäuscht gewisen iwwert d'Reaktioun vun Éisträich. Hien hätt sech erwaart, dass di éisträichesch Regierung gesot hätt, dass dat net geet. Des hätt awer just drop higewisen, dass et dofir keng Reegele ginn.

Dem Jean Asselborn seng Ausso "Merde alors" hat den Tour duerch di sozial Netzwierker gaangen. De Video war duerch d'Ëmfeld vum italieneschen Inneminister an den Ëmlaf komm.