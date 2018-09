Screenshot vu Bild-Online © Bild-Zeitung

Dat däitscht Boulevard-Blat zitt natierlech och eng Parallel zum rezente "Merde, alors!" (iwwersat: "So ein Scheiß!") vum Jean Asselborn zu Wien: "Es ist bereits der zweite Wutanfall eines Luxemburger Politikers innerhalb von wenigen Tagen", heescht et bei Bild-Online.An d'Zeitung zitéiert och de Xavier Bettel: "Wenn wir anfangen darüber zu sprechen, was der Preis eines Menschen ist, ist das eine Schande für uns alle. Wir sind nicht auf einem Markt. Wir sprechen von Menschen, nicht von Teppichen, von Waren."Déi Aussoe confirméiert de Premier am RTL-Interview: Hie wier bei der Arrivée vun enger Journalistin gefrot ginn, wat dann e Flüchtling wäert wier, wat dann de Präis vun engem Flüchtling wier - an do hätt hie reagéiert. Esou Aussoe wieren nämlech inakzeptabel. "Mir schwätzen hei iwwer Leit", esou de Xavier Bettel. Eng Tabell mat Präisser fir Flüchtlingen, dat wier op alle Fall net dat Europa, dat hie sech virstelle wéilt.

Déi Remark, wat kascht dann ee Flüchtling, wier him ze wäit gaangen, et hätt een d'Gefill gehat, et géif ee vun Teppeche schwätzen oder vun iergendeppes, awer net vu Mënschen. Hie wéilt just ze bedenke ginn, do wiere Leit drënner, déi just e puer Stonnen Zäit gehat hätten, fir alles anzepaken a fortzegoen. Fir do ze froen, wat sinn déi wäert, dat wier een Niveau, deen him wierklech net géif gefalen.Op dat, wat d'Bild-Zeitung als "Wutanfall" respektiv "Wutausbruch" bezeechent, ginn awer weder Zeitung an hirem Bäitrag, nach de Premier selwer genee an ...De Jean Asselborn, deem dem italienesche Vizepremier Salvini Paroli gebueden hat, wéi Flüchtinge "modern Sklave" genannt hat, hat jo mat senger Interventioun fir ganz vill Gespréich gesuergt.Vläicht ass et der Bild dofir esou liicht gefall, an dësem Fall esou séier vun engem (weideren) "Wutausbruch" vun engem Lëtzebuerger Politiker ze schwätzen.