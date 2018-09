De Sommet ass eriwwer, awer ouni konkret Resultater (20.09.2018) Den EU-Sommet zu Salzburg ass eriwwer, awer ouni konkret Resultater, weder wat de Schutz vun den europäesche Baussegrenzen ugeet.

Och nach d'Thema Migratioun oder de Brexit. Déi 28 Staats- an Regierungscheffen hunn zwar keng Léisungen um Dësch, ma zéien awer een éischter positive Bilan. Et wär nämlech vill konstruktiv diskutéiert ginn. D'Annick Goerens mat enger Analys...



EU-Sommet/Reportage Annick Goerens





D'Gebuertsstad vum Mozart huet also awer fir e Minimum un Harmonie gesuergt, wahrscheinlech well et een informelle Sommet war, ob dem zum Schluss keng konkret Léisungen um Dësch leien mussen. Déi britesch Premier Ministesch Theresa May wollt Zougeständnesser vun den EU-Staaten, fir e sougenannte „soften Brexit“ duerchzesetzen. Dogéint hunn sech déi aner 27 awer mat erstaunlech vill Zesummenhalt gewiert, dës Propose géing nämlech den europäesche Bannemaart ënnergruewen.Den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker resuméiert d'Gespréicher.D'Theresa May huet doropshin ugekënnegt bis den 18. Oktober och eng nei Propose fir déi problematesch Grenzfro an Nordirland ze liwweren. D'Negociatiounen sollten bis dann eigentlech ofgeschloss sinn. Wann een sech dann nach ëmmer net eens ass, riskéieren béid Parteien een NO-Deal, also keen Accord an den Ament och een harden Brexit.Den Xavier BettelA punkto Migratioun wären de Gros vun de Memberstaaten, ma eben net alleguerten, mat der Propose vun der EU-Kommissioun averstane gewiescht, fir d'Agence Frontex opzestocken an d'Baussegrenze besser ze schützen. Länner wéi Ungarn hunn awer Bedenken, well si hir Grenzen selwer schützen wëllen an een Agrëff an hir national Souveränitéit fäerten.Iwwer d'Verdeelung vun Flüchtlingen gouf guer net vill geschwat, soss wär de Sommet wuel manner harmonesch iwwer d'Bühn gaangen.An eigentlech war den eenzege klenge Progrès an richtegt Resultat d'Annonce, dass een mat Ägypten eventuell een neie Partner an Nordafrika u senger Säit hätt fir déi illegal Migratioun ze stoppen.Den éisträicheschen Kanzler Sebastian KurzMa och dat ass nach net konkret. an keen wierklecht Resultat. D'Gespréicher mat Ägypten an aneren nordafrikaneschen Länner mussen deelweis mol nach entaméiert an deelweis verdéift ginn. Harmonie also hei zu Salzburg, awer just wann net déi Problemer ugeschwat ginn, wou et soss richteg géing rabbelen.