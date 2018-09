Déi britesch Premierministesch Theresa May gesäit d'Brexit-Verhandlungen an der Sakgaass. An enger Ried op der britescher Tëlee sot si, dass de Kuerf, deen hire Plang iwwert déi zukünfteg Handelsrelatiounen tëscht Groussbritannien an der Europäescher Unioun kritt huet, inacceptabel wier.Op dem Sommet haten déi aner 27 Staats- a Regierungscheffen der Theresa May hir Virschléi refuséiert.Fir de Conseilspresident Donald Tusk kann der Theresa May hire Plang net funktionéieren.D'EU-Staats- a Regierungscheffe sinn dann och der Meenung, dass déi britesch Virschléi de gemeinsame Bannemaart géifen ënnergruewen.