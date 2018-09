Dat huet d'EU-Aussebeoptraagt Federica Mogherini e Méindeg zu New York bekannt ginn, nodeems si mat enger Delegatioun aus dem Iran, souwéi Vertrieder aus Däitschland, Groussbritannien, Frankräich, Russland a China hanner zouenen Dieren zesumme komm war.



Et géif een de Réckzoch vun den USA aus dem Accord an d'Aféiere vun de Sanktiounen extrem bedaueren, sou d'EU Diplomatiecheffin. Et wier een zu der Conclusioun komm, dass den Iran sengen nuklearen Engagementer zu 100% nokënnt. Dat hätten eng Dose Rapporte vun der internationaler Atomenergieagence gewisen.



Dat neit geschaaften Instrument soll et den Entreprisen erméiglechen, weiderhi mam Iran Geschäftsrelatiounen ze hunn, ouni a Konflikt mat den amerikanesche Sanktiounen ze kommen. Den amerikanesche President hat Entreprisen aus Drëttstaaten mat Sanktioune gedreet, sollte si weiderhi Geschäfter mam Iran maachen. Uganks November ass eng weider Etappe virgesinn. Da wëllen d'USA d'Pëtrolsexporter vum Land ënnerbannen.