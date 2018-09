Déi britesch Premierministesch Theresa May behaapt, dass d’Brexit-Verhandlungen an enger Sakgaass wieren.

© afp

Den Deal, deen d’Theresa May virgeschloen hat, fir den Divorce mat der Europäescher Unioun ze organiséieren, de sougenannten « Chequers » Deal, gouf zu Bréissel net gutt empfaangen. Gläichzäiteg schéngt et awer net esou wéi wann eng Contrepropose vun der EU géif kommen, wat dozou féiert, dass d’Verhandlungen an eng Sakgaass gerode sinn. Fir eng Grenz an Nordirland ze vermeiden, huet d’EU virgeschloen, fir Nordirland am marché commun ze behalen, an de Rescht vu Groussbritannien net. Groussbritannien mécht awer kloer, dass dat fir si net akzeptabel ass.





Brexit: Wat fir en Deal gëtt et?/Reportage Bill Wirtz



De Pieter Cleppe vum britesche Reform-Think Tank Open Europe seet, dass zu Bréissel kee richteg verstanen hätt, wéi sensibel déi Propos wierklech war an a wéi fern de Britten hei op de Fouss getrëppelt gouf. Groussbritannien géif net akzeptéieren, fir hiert Land opzedeelen.

80% vum Deal wieren u sech scho fäerdeg, sou de Pieter Cleppe. De Ball géif elo bei der Republik Irland leien, déi muss decidéieren, wéi een Accord si wëll an ob si et zu enger Grenz mat Groussbritannien komme loosse wëll. Eppes wier sécher: een No-Deal kéint schwéier ekonomesch Schwieregkeete mat sech bréngen, an ass dofir onwahrscheinlech. Keen Deal kéint an de 27 EU-Länner bis zu eng Millioun Aarbechtsloser schafen, sou den Internationale Währungsfong.

Och no eventuelle Neiwalen zu Westminster wier net garantéiert, dass sech eppes ännere géing, well de sozialistesche Leader Jeremy Corbyn och selwer kee Frënd vun der Europäescher Unioun ass.

Den 29. Mäerz 2019 verléisst Groussbritannien offiziell d’EU. Dat heescht, dass dat britescht Parlament bis Mëtt Januar sech decidéiere muss, wou de Wee higeet.