CO2-Emissioune bei Camionen: Rep. Bill Wirtz



De 17. Mee dëst Joer huet d'Europäesch Kommissioun e Gesetzesvirschlag gemaach, deen d'CO2-Emissioune vu Camione géif erofsetzen. D'Zil ass et, bis 2025 d'Emissiounen ëm 15% ze verréngeren an ëm 30% bis 2030.Holland, Irland, Litauen an och Lëtzebuerg ënnerstëtzen eng Propos aus dem Europaparlament, déi méi wäit geet: Hei wieren et 25% bis 2025 a 45% bis 2030.Zu dësen Ambitionéierten zielt sech och de Lëtzebuerger Europadeputéierte Georges Bach. Hie seet, et wier wichteg, d'Produzenten ze pousséieren, fir méi ëmweltfrëndlech Camionen ze bauen.De Georges Bach ass awer och realistesch: Mir wieren nach wäit vun der Technologie ewech, déi et méiglech géing maachen, dass de konventionelle Camion méi ëmweltfrëndlech géing ginn. Deen eenzege Camion, dee null Emissiounen ausstéisst, ass bis elo just ee Prototyp vun der Marque Tesla.Fir d'ACEA, d'Representatioun vun den Automobil-Bauer, wiere 7% bis 2025 realistesch machbar. De Georges Bach seet, dat wier just dat, wat d'Constructeure souwisou bis 2025 géinge realiséieren.Bis dësen Dossier an eng konkret Phas kënnt, wäert awer nach ee Joer vergoen. Obwuel de Georges Bach fir ambitionéiert Ziler kämpft, seet hien och, dass d'Industrie am Moment nach net technologesch prett ass, fir mat op dee Wee ze goen.