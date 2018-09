Déi lescht 2 Deeg goufen op Initiative vun der éisträichescher EU-Presidence an all den europäesche Memberlänner Verkéierskontrollen duerchgefouert.

De Schwéierpunkt louch op geklauten Autoen an Autosstécker. A Kooperatioun mat der franséischer Gendarmerie goufen e Mëttwoch am Raum Esch op béide Säiten gréisser Kontrolle gemaach.Op Lëtzebuerger Säit goufe 87 Autoe kontrolléiert. 23 goufe méi genee ënnert d'Lupp geholl. Wéi d'Police um Donneschdeg de Moie matdeelt, gouf ee Won saiséiert an et gouf eng verbuede Waff fonnt.