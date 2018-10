© AFP

Entwécklungs- a Kooperatiounspolitik / Reportage Bill Wirtz



Am Juni dëst Joer huet d’Europäesch Kommissioun eng Reform vun der Entwécklungs- a Kooperatiounspolitik proposéiert, déi eng ganz Rei Instrumenter ënnert een Daach bréngt. Dëst "Instrument fir Noperschaft, Devloppement an International Kooperatioun" soll fir de Budget 2021-2027 ee Budget vun 89,5 Milliarden Euro kréien.

Déi zesummegesat Instrumenter sinn:



the Development Cooperation Instrument (DCI)

the European Neighbourhood Instrument (ENI)

the Partnership Instrument for Cooperation with Third Countries (PI)

the European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR)

the Instrument contributing to Stability and Peace (IcSP)

European Fund for Sustainable Development (EFSD)

External Lending Mandate (ELM)

Guarantee Fund for External Action

De Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker hat a senger Ried zur Lag vun der Unioun gesot, dass eng Fräihandelszon mat Afrika gebraucht géing ginn. Dofir missten awer fir d'éischt déi lokal Strukturen opgebaut ginn, soen déi zwee Europadeputéiert Frank Engel a Charles Goerens, déi erklären, dass fir d'éischt Infrastrukturen a Strukture vum Rechtsstaat missten opgebaut ginn.

Et gëtt relativ knapp fir déi zwee Rapporteuren, fir de Projet nach virun den Europawahlen am Mee ze finaliséieren. Wann ee sech net eens géing ginn, da misst eng Decisioun no de Wale getraff ginn.