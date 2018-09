Muechtkampf bei den Tories (30.09.2018) Um Sonndeg huet zu Birmingham de Kongress vun de britesche Konservativen ugefaangen.

Wéi en 'Damokles Schwert' hängt en iwwert dësem Kongress, de Schied vum Brexit. D'Tories sinn déif gespléckt. An zwee Lager: Mat op där enger Säit, där méi moderater, awer politesch ugeschloener Britescher Premier Ministesch Theresa May, déi onbedéngt engem haarde Brexit aus dem Wee goe wëll. Si setzt sech zu Gonschte vun enger Fräihandels-Zone, ouni Grenzkontrollen an. Ganz anescht ass d'Positioun vum Hardliner, dem Boris Johnson, deen e klore Broch fuerdert. De fréiere briteschen Ausseminister, deen an der 'Sunday Times' drun erënnert, datt hien anescht wéi d'Premierministesch d'Campagne fir de Brexit gemaach huet. Dat wat elo geschéie géif, wier net dat, wat de Leit 2016 versprach gi wier. Et wär elo esou wichteg, datt d'Leit verstinn, datt et hei drëms geet, fir ze probéieren, de Brexit zeréck op d'Schinnen ze kréien, sou den Johnson weider.Op der Antenne vun der BBC huet d'Theresa May um Sonndeg nach emol probéiert, d'Tories hannert sech ze kréien. En Interview an deem d'Britesch Premierministesch nach emol ënnerstrach huet, datt keng vu béide Propositiounen, déi d'EU zu Salzburg op den Dësch geluecht huet, fir Groussbritannien acceptabel war.Déi selwecht Klack laut aus EU-Siicht vu Bréissel. An zwee Wieder: d'Verhandlunge stiechen an der Sakgaass an et bleiwen just nach 18 Deeg, bis zum nächsten EU-Sommet, wou eigentlech Entscheedunge fale missten.Vill méi enk ass d'Zäitschinn fir d'Madame May: Hir bleiwen 3 Deeg, fir hir eege Partei z'iwwerzeegen, dat hire Plang, dee gudde fir Groussbritannien ass. E politeschen Iwerliewenskampf, sou Experten.A wann d'Situatioun bei den Tories net scho komplizéiert genuch wier, do mellt sech nach en 3. zu Wuert: den John Major, de fréiere konservativen, awer kloer europhille Premier, deen d'Campagne fir een zweete Referendum mécht. Dee wier moralesch justifiéiert. All Mënsch géif wëssen, datt d'Versprieche vum Pro-Brexit-Lager 2016 reng fantastesch waren.Am Fall wou bis e Mëttwoch guer näischt méi bei den Tories geet: zu London, am Brex-Fit, kann de Match ëm de Brexit am Ring entscheet ginn.