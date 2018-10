Et geet an der Haaptsaach ëm weider Kreditter fir Länner déi riskéieren an eng Kris ze rutschen.Diskutéiert gëtt och iwwert eng Propos vun der EU-Kommissioun, déi virgesäit ee Fong a Milliardenhéicht ze schafen, deen a schwieren Zäite Länner soll weider Investitiounen erméiglechen.Um Bord vun de Gespréicher dierft et och ëm d'Situatioun am héich verschëlten Italien goen. Di nei Regierung zu Roum hat d'lescht Woch en Donneschdeg hir Budgetspläng bis 2021 presentéiert. Si gesi mat 2,4 Prozent all Joer, eng vill méi héich Neiverschëldung vir wéi Uganks geplangt. Dat hat fir negativ Reaktiounen un de Finanzmäert gesuergt. Lëtzebuerg ass bei de Gespréicher duerch de Finanzminister Pierre Gramegna vertrueden.