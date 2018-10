Den US-Ausseminister James Mattis ass vun en Dënschdeg un fir eng dräi Deeg laang Visitt an Europa. Hie gëtt zu Paräis an zu Bréissel empfaangen.

© AFP

An der franséischer Haaptstad kënnt de Pentagon-Chef mat der Verdeedegungsministesch Florence Parly fir Gespréicher beieneen. Et ass och eng Entrevue mam President Emmanuel Macron geplangt. Et soll ënnert anerem ëm déi gemeinsam Lutte géint den Terrorismus goen.



E Mëttwoch an en Donneschdeg sëtzt den James Mattis beim NATO-Conseil zu Bréissel mat um Dësch. Hien dierft dobäi am Numm vum US-President Trump op en Neits fir eng méi gerecht Opdeelung vun de Laaschten tëscht de Memberlänner plaidéieren.