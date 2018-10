Wéi et heescht, géif ëmmer manner geschlampt a getrickst ginn. Geschaten 3,3 Milliarden Euro goufen d'lescht Budgetsjoer illegitim ausginn. D'Feelerquote louch domat bei 2,4% géintiwwer 3,1 Prozent am Joer 2016.Den EU-Budget gëtt haaptsächlech vun der EU-Kommissioun geréiert. Bei ronn zwee Drëttel vun den Depensen sinn déi eenzel EU-Staaten allerdéngs matresponsabel. 2017 hu sech d'Depensen op ronn 137 Milliarden Euro chiffréiert. Dem Rechnungshaff no sinn dat allerdéngs just zwee Prozent vun all den ëffentlechen Depensen an Europa. De gréissten Deel staamt aus nationalen a regionale Budgeten.Den Auditeuren ass opgefall, dass genuch Informatiounen disponibel gewiescht wieren, fir nach méi Feeler ze evitéieren. D'EU-Staaten hätten et awer deelweis verpasst, fir méi genee dorobber opzepassen an ze kontrolléieren. Feelerquote vun iwwer zwee Prozent wieren ze héich. De gréissten Deel vum EU-Budget fléisst an den Agrarsecteur, hannendru kommen ënnert anerem di regional Entwécklung an d'Fuerschung.