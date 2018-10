Am Kampf géint d'Loftverschmotzung an de Klimawandel fuerdert d'Europaparlament eng Reduktioun vun den CO2 Emissiounen vun neie Ween bis 2030 ëm 40%. D'Propose vun der EU-Kommissioun, d'CO2 Emissiounen bis dohin ëm just 30% ze reduzéieren, huet de Plenum e Mëttwoch als net genuch zeréck gewisen. Donieft fuerdert d'Parlament bis 2025 20% manner CO2. Als Referenzjoer gëllt dobäi den Ausstouss vum Joer 2021.







Nom Vott kënnen elo d'Verhandlunge mat den EU-Staaten ufänken. Donieft ass et d'Fuerderung, dass Elektro-, Hybrid- oder Gasautoen am Joer 2020 ee Fënneftel vun all den Neiween ausmaachen. Bis 2030 soll den Undeel dovun op 35% gehuewe ginn.



An enger éischter Reaktioun sot de Staatssekretär am Nohaltegkeetsministère Claude Turmes, dass des Proposen eng gutt Basis sinn fir den Ëmweltconseil den nächsten Dënschdeg hei zu Lëtzebuerg beienee kënnt. Et géif een alles dru setzen, fir des Ambitiounen och bei de Regierungen duerchzesetzen. Et wäert en decisive Vott ginn, sou de Claude Turmes.