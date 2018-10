Am Gespréich mat éisträicheschen Zeitungen sot hien, hien hätt Grond fir ze denken, dass sech béid Säiten an de leschten Deeg méi no komm sinn.



Ob een am Oktober schonn en Accord géif fannen, dat kéint een net viraussoen, mä wann net, da géif dat am November geschéien.



Groussbritannien verléisst d'EU jo Enn Mäerz dat anert Joer, d'Gespréicher iwwert den Austrëtt tëschent Bréissel a London sinn an der Sakgaass.