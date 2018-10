Internat.: Am meeschte gelies

D'Ëmweltminister sichen eng gemeinsam Linn, fir bis d'Fréijoer mam Europaparlament eng verbindlech Reegelung auszehandelen. Allerdéngs gi schonn am Krees vun den 28 EU-Staaten d'Meenunge wäit auserneen, wéi séier d'Autosindustrie CO2-Emissioune bei Autoen a Camionen bis 2030 sollen aspueren. D'EU-Kommissioun huet eng Reduktioun ëm 30% proposéiert. D'Europaparlament verlaangt awer 40%. Eng ganz Partie Länner wëlle bei 30% bleiwen, dorënner Däitschland. Déi éisträichesch EU Presidence huet als Kompromëss 35% proposéiert.



Donieft wëllen di zoustänneg Ministeren och d'Verhandlungspositioun vun der EU fir déi nächst Weltklimakonferenz am Dezember zu Kattowitz a Polen festleeën. Nei EU-Ziler ginn op dëser Konferenz net festgeluecht. D'EU hat sech op der Klimakonferenz 2015 zu Paräis dozou engagéiert, hir d'CO2-Emissiounen bis 2030 ëm 40% am Verglach mam Joer 1990 ze reduzéieren. De Weltklimaconseil hat e Méindeg virdru gewarnt, dass weltwäit däitlech méi streng Efforten néideg sinn, fir de d'Äerderwiermung op 1,5 Grad ze limitéieren.