De Luca Visentini hat eng Entrevue mam Aarbechtsminister Nicolas Schmit, op deem Dag, op deem hei am Land eigentlech hei e Sozialconseil sollt sinn.



Eigentlech, well en ass de leschte Mount vun der éisträichescher Presidence ofgesot ginn. Dat hunn den Nicolas Schmit a säi Gaascht méi wéi bedauert. Zesumme mat sengen Homologen aus enger Rei Memberlänner huet den Aarbechtsminister dat der éisträichescher Presidence och matgedeelt. Fir hien ass kloer, datt Éisträich einfach refuséiert iwwert eng Rei sozial Dossieren ze schwätzen.



Dobäi, sou soen den Nicolas Schmit an de Luca Visentini, géif et virum Enn vun der Legislaturperiod an der Europäescher Unioun, genuch ze dinn. Do ginn et nach 3 -4 Texter, déi ee gär ëmgesat hätt. Texter, déi Europa um soziale Plang e wichtege Schratt géife virubréngen. Et geet an deenen Texter virop ëm Aarbechtskontrakter a Konditiounen. Doran heescht et zum Beispill, datt all Mënsch, dee schafft, duerch seng Aarbechtskonditiounen e Minimum u Sécherheet muss kréien. D'Prekariséierung vun der Aarbecht kann net d'Regel ginn.



De Generalsekretär vum europäesche Gewerkschaftsbond an de Lëtzebuerger Aarbechtsminister si sech driwwer eens, datt dës Direktiven et ganz schwéier kréien, wa se net méi virun den Europawahlen am Mee dat anert Joer duerchgesat ginn.