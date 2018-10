Ënnert anerem solle jo méi Elektroautoen op eise Stroosse fueren. Am Joer 2020 sollen Elektro-, Hybrid- oder Gasautoen ee Fënneftel vun all den Neiween ausmaachen. Bis 2030 soll den Undeel dovun op 35% gehuewe ginn. Mee Däitschland hätt sech an den Diskussiounen net esou kooperativ gewisen.

De Problem wier, dass déi däitsch Automobilindustrie net wéilt, dass et an Europa géing weider goen. Dat wier awer komesch, well si géing den Ament siwemol esou vill Geld an Elektroautoen a China investéieren, ewéi an Europa. Dat géing heeschen, dass si géing keng Plazen hei an Europa kreéieren, esou de Claude Turmes.





De Claude Turmes um RTL-Mikro (09.10.2018) CO2-Emissioune reduzéieren an Asaz vun Elektroautoe verstäerken, waren zwee Voleten iwwer déi geschwat gouf.

Ee Konsens hunn d’Ministere bis 6 Auer den Dënschdeg den Owend nach net fonnt. Wéi et heescht, kéint deen den Dënschdeg den Owend fonnt ginn. Op déi däitsch Säit huet sech och Frankräich geschloen, wat d’Diskussiounen net méi einfach dierft maachen.

Een anere Sujet war d’COP24 an d’Preparatioun en Vue vun deem Sommet. An hei war et virun allem Polen, dat sech queesch gestallt huet. Ëmmer nees wier een den Dënschdeg de Moie mat de Polen uneneegeroden, well déi net matgoe wéilten. Finalement awer huet ee festgehalen, datt ee sech ee gutt Reegelwierk géif ginn, esou d’Ëmweltministesch Carole Dieschbourg. An datt een d’Ambitiounen nom alarmante Rapport vun e Méindeg vum Weltklimarot nach méi no uewe misst revidéieren, dat bis 2020.