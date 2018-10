© AFP Archivbild

Lëtzebuerg ass vertrueden duerch den Aussen- an Immigratiounsminister Jean Asselborn.



Déi rezent Pläng fir d'Agence Frontex auszebauen, gëtt virun allem vun deene Länner kritiséiert, an deenen d'Migranten dacks eng éischte Kéier an Europa registréiert ginn. D'EU-Kommissioun huet virgeschloen, déi europäesch Agence fir d'Protektioun vun den EU-Baussegrenze bis 2020 op 10.000 Beamten opzestocken an hir méi Kompetenzen ze ginn. D'EU-Länner un de Baussegrenze fäerten, dass doduerch hir national Souveränitéit kéint beschnidde ginn.



Donieft beroden d'Minister iwwert eng Propos, deemno d'Zuel vun den Expulsioune soll erhéicht ginn. No Donnéeë vu Frontex, ass d'Zuel vun de Migranten, déi an Europa ukommen, däitlech zeréckgaangen. Bis August goufe 86.500 irregulär Arrivéeë registréiert, dat ware ronn 40% manner wéi déi selwecht Zäit zejoert.



Um Bord vum Conseil dierft et och ëm d'Intentioun vu Frankräich an Éisträich goen, d'Grenzkontrolle bannent dem Schengenraum bäizebehalen. Nieft dësen zwee Länner maachen aktuell och Schweden, Dänemark, Däitschland an d'Net-EU Land Norwegen Kontrollen. Déi däitsch Kontrolle lafen den 11. November of a gouf bis ewell net verlängert.