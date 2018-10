© AFP (Archiv)

Et gëtt dat éiergäizegt Zil, bis e Méinde Mëtten eng 1. Propos vun engem Austrëttsvertrag virzeleeën.

Zwee Punkte sinn awer besonnesch kriddeleg. Dat wëll de Spiegel wëssen. Et geet ëm d'Grenz tëscht Nordirland an Irland. An ob Groussbritannien iwwergangsweis bis 2020 an enger Zollunioun mat der EU kéint bleiwen.

D'nächst Woch ass jo och EU-Sommet. Definitiv Decisioune gi sech awer eréischt fir e Spezial-Sommet Mëtt November erwaart.