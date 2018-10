De Michel Barnier, EU-Negociateur fir de Brexit. © AFP (Archiv)

Dat schreift d'Süddeutsche Zeitung a baséiert sech op en internt Dokument an deem de virleefegen Zäitplang fir d'Brexit-Verhandlungen opgezeechent gouf. An dësem Dokument heescht et, dass e Sonndeg en Deal perfekt wier awer nach net soll public gemaach ginn. Den Accord soll eréischt e Méindeg vun der britescher Regierung ugeholl ginn. Eréischt dono wier geplangt, dass de britesche Brexit-Minister an den EU-Chefnegociateur Michel Barnier Detailer vum Ofkommes zu Bréissel bekannt ginn.