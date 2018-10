© AFP

Vertrieder vun der EU a Groussbritannien ass et e Sonndeg net wéi geplangt gelongen, en Duerchbroch ze notéieren. Trotz intensiven Efforte si verschidden zentral Punkten nach ëmmer net gekläert, sot den EU-Chefnegociateur Michel Barnier no enger Entrevue mat den EU-Ambassadeuren. Do virdrun hat hie sech nach eemol perséinlech mam britesche Brexit-Minister Dominic Raab getraff. Iwwert déi weider Marschroute sollen elo d'Staats- a Regierungscheffen op hirem Sommet beroden, deen e Mëttwoch den Owend zu Bréissel ufänkt. Do virdru sollen et keng weider Verhandlunge méi ginn, heescht et aus EU-Kreesser.



Et gëllt als wahrscheinlech, dass eréischt nom Sommet weider verhandelt gëtt. No Aussoe vum Michel Barnier ass virun allem d'Fro ëmstridden, wéi an Zukunft Grenzkontrollen tëscht dem briteschen Nordirland an dem EU-Memberland Irland kënne verhënnert ginn.