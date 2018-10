© AFP

Virum Sommet dës Woch vun den EU-Staats- a Regierungscheffe kommen d'Ausseminister e Méindeg hei zu Lëtzebuerg beieneen, fir iwwert d'Migratiounsfroen ze beroden. Dobäi geet et ënnert anerem ëm déi europäesch Pläng, fir Flüchtlingszenteren an Nordafrika opzeriichten. Des Pläng stiechen an enger Sakgaass. Donieft steet eng Diskussioun iwwert d'Situatioun am politesch instabillen Libyen um Programm. Vill Flüchtlinge komme vu Libyen aus iwwert d'Mëttelmier an Europa.



Weider Sujete sinn déi ëmmer méi dramatesch Sécherheetssituatioun an der Zentralafrikanescher Republik an d'Versuergung vun Honnertdausende vu Leit, déi wéinst der politescher Kris am Venezuela an d'Nopeschlänner geflücht sinn.