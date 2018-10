Wann haut op en neits iwwert de briteschen EU-Austrëtt géif ofgestëmmt ginn, wier d'Bild ee ganz anert. Enger Ëmfro no, kéim et guer net zu engem Brexit.

All zweete Brit, et sinn dat 51%, géif den Ament dofir stëmmen, dass Groussbritannien an der EU bleift. Dat geet aus enger Ëmfro ervir, déi am Optrag vum Europaparlament gemaach gouf. 34% vun de Leit di gefrot goufen, géifen awer och weiderhin fir en EU-Austrëtt stëmmen. 11% wieren net decidéiert.

Donieft hält d'Halschent vun de Briten Decisioun d'EU ze verloossen fir falsch.

Den 29. Mäerz d'nächst Joer soll Groussbritannien d'Europäesch Unioun verloossen.

Optakt vum EU-Sommet zu Bréissel

D'Staats- a Regierungscheffe beroden zu Bréissel iwwert déi festgefuere Brexit-Verhandlungen. Di britesch Premierministesch Theresa May informéiert hier Kollegen direkt um Ufank iwwert hir Positioun an de Verhandlungen iwwert den EU-Austrëtt vu Groussbritannien. Des waren e Sonndeg ausgesat ginn, nodeems béid Säiten sech net op eng Léisung konnten eenegen, wat di zukünfteg Grenz tëscht Irland an der britescher Provënz Nordirland betrëfft. Den EU-Conseilspresident Donald Tusk fuerdert vun der Theresa May kloer Propose fir eng Suite vun de Verhandlungen.Während engem Iessen e Mëttwoch den Owend diskutéieren déi aner EU Staats- a Regierungscheffe ouni di britesch Premierministesch wéi et soll weider goen. Si gi vum EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker och iwwert en Noutfallplang informéiert, sollt et zu kengem Accord während de Brexit-Verhandlunge kommen.Op der Agenda vun en Donneschdeg sti Berodungen iwwert d'Sécherheet an d'Migratioun, souwéi der Protektioun viru Cyberattacken an d'Reform vun der Eurozon.