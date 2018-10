© Pixabay

Den Ëmweltcomité vum Parlament proposéiert eng ganz Rei zousätzlech Verbueter. De Bill Wirtz mat enger Korrespondenz vu Bréissel.

Ännerung vun der Plastikstrategie / Reportage Bill Wirtz



Den Ëmweltcomité vum Europäesche Parlament, ënnert dem belsche Rapporteur Frédérique Ries, huet eng ganz Rei Konsens-Amendementer ugeholl zu dësem Sujet. De Comité ass ambitiéis: Nieft der aktueller Propos vun der Kommissioun, setzt en och Verbueter fir dënn Plastikstuten, biofragmentable Plastik, takeaway Plastikcontainer a Becher aus Styropor dobäi. Exceptioune sollen et bis 2023 fir Schoulkantinnen a Spideeler ginn.Déi Lëtzebuerger Europadeputéiert Tilly Metz, seet sech frou iwwert d’Propos vum Comité, a wéi e virgaange wier. Et gouf eng Etüd gemaach, wat een op eise Plage fënnt an dat sinn haaptsächlech Zigarettefilteren a souguer Ouerestäbercher.Op d’Fro hin op ee net vill éischter sollt déi bestrofen, déi de Knascht maachen, seet d’Tilly Metz, dass béid Optiounen missten um Dësch leien, also Recyclage undreiwen an d’Produkter selwer vum Maart huelen.Déi Gréng Europadeputéiert kéint mat Ausnamereegelunge liewen, wann zum Beispill Leit mat spezifesche physesche Behënnerungen ee Stréihallem bräichten. Do wier Flexibilitéit méiglech. Fir all déi aner wier souwisou just eng Saach vu Gewunnecht. Déi meeschte Leit géifen dëst awer elo schonn ënnerstëtzen.D’nächst Woch stëmmt d’Europäescht Parlament iwwer déi vum Ëmweltcomité proposéierten Amendementer of. Duerno geet et an d'Negociatioune mat der EU-Kommissioun an de Memberstaaten.