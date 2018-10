© afp

Den EU-Chef Negociateur Michel Barnier wäert de Staats- a Regierungscheffe Ried an Äntwert stoen. Schonn en Dënschdeg huet hien dat an der Ronn vun den Europaminister gemaach, wou och de Lëtzebuerger Ausseminister faisant fonction Jean Asselborn, deelgeholl huet. Wou dréckt de Schong? Wat steet um Spill? A wat erwaart sech den Ausseminister? An engem Interview mam Deutschlandfunk huet de Jean Asselborn de Mëttwoch de Moien iwwert d'Brexit-Verhandlungen geschwat.





Assleborn iwwer Brexit/Reportage Annick Goerens



Bis am Dezember soll een Accord op de Bee stoen, fir dass d'EU-Parlament an dat britescht Parlament nach 3 Méint Zäit hunn, fir sech op den definitive Brexit-Vott oder op d'Méiglechkeet vun engem No-Deal virzebereeden. Am Fall vun engem "JO" trëtt Groussbritannien dann den 29. Mäerz aus der EU aus. Duerno gëtt et eng Transitiounsphas bis Enn 2020, wou d'Insel nach am Bannemaart an an der Zollunioun bleift. Wat huet de Michel Barnier de Ministeren dann en Dënschdeg gesot? En huet kloer gesot, dass et e Mëttwoch wuel net zu engem Duerchbroch wäert kommen. De Jean Asselborn ass awer der Meenung, dass e bis Dezember eng Léisung wäert fannen am Artikel 50.



80 Prozent vun dësem Artikel 50 wäre jo gereegelt, erkläert den Ausseminister, déi aner 20 Prozent dréine ronderëm d'Fro vun der irescher Grenz. Do géing déi sougenannten "duebel Backstop-Léisung" um Dësch leien. "Backstop" heescht, dass een den Iren eng Sécherheet gëtt, dass an Irland keng physesch Grenze méi opgestallt ginn. Zweetens soll ee Verspriechen agebaut ginn, dass et mat Groussbritannien zu engem Zollofkommes kënnt.

Dat hunn d'Britten awer net ugeholl, well si wëllen, dass dës Assurance fir déi iresch Säit zäitlech begrenzt ass, ma dat kënnt net an Fro fir d'EU. De Ball géif bei Groussbritannien leien. Hei géing et awer ëm villes goen, esou de Jean Asselborn.

Et stéing ze vill um Spill fir Europa a fir Groussbritannien, dofir rechent de Lëtzebuerger Ausseminister ganz fest mat enger Léisung bis Dezember.

Fir d‘Verhandlungen ëm de Brexit ze deblockéieren, huet de Chef-Negociateur vun der EU, de Michel Barnier proposéiert, datt d’Transitiounsphas vum Austrëtt vu Groussbritannien aus der EU ëm ee Joer verlängert gëtt, dat heescht bis Enn 2021. Dëst soll méi Zäit schafen, fir an der kriddeleger Fro vun der Grenz tëscht Nordirland an Irland eng Léisung ze fannen. Dës Fro ass den Haaptknackpunkt vum Brexit am Moment.