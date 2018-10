© afp

Direkt duerno Donneschdes Mëttes ass dann een Asien-Europa-Treffen un dem 21 asiatesch Staaten an 28 EU-Memberstaaten souwéi Norwegen an d'Schwäiz Deel huelen. De Fokus dierft awer definitiv um Brexit leien.





EU-Sommet zu Bréissel - Reportage Annick Goerens



"Et ass méi schwéier, wéi vu Verschiddenen erwaart", schreift den EU-Rotspresident Donald Tusk a senger Invitatioun fir de Sommet un déi 28 Staats- a Regierungscheffen. Déi britesch Premier Ministesch Theresa May wäert den Owend iwwert dem Iessen alt nees eng Kéier déi 27 opklären iwwer den neiste Stand vun den Negociatiounen. Duerno erkläert den EU-Chef-Negociateur Michel Barnier, ouni Groussbritannien am Raum, wei d'Negociatiounen avancéiere sollen.

Knackpunkt ass d'Fro vun der Grenz an Nordirland a fir déi ze léisen hat de Barnier virgeschloen d'Transitiounsphas, nom Austrëtt vu Groussbritannien, ëm ee Joer ze verlängeren. Dann kéint d'Insel net bis Enn 2020, mee bis Enn 2021 am Bannemaart an an der Zollunioun bleiwen a wärend der Zäit kéint déi kriddeleg Fro mat Nordirland gekläert ginn.

Et misst een sech awer gläichzäiteg op d'Méiglechkeet vun engem No- Deal virbereeden, schreift de Conseilspresident, och wann all d'Hiewelen a Beweegung gesat gi fir dat z'evitéieren.

Muer Moie geet et dann nees zu 28 weider. Do wéilt d'EU a punkto Migratioun däitleche Messagen erausschécken: Passeure gi bekämpft, Baussegrenze geschützt an d'Zesummenaarbecht mat Hierkonfts- an Transitlänner ausgebaut. An dem Kontext soll sech och mat der neier Partnerschaft mat Afrika a mam nächste Sommet mat der Liga vun den arabesche Staaten beschäftegt ginn. Ma och aner global Froe kommen op den Dësch, notamment a punkto Bekämpfung vum Klimawandel.

Donieft wäert awer och déi bannescht Sécherheet a virun allem d'Cybersécherheet een Thema sinn. No der jéngster Cyberattack op d'Organisatioun fir de Verbuet vu chemesche Waffen zu Den Haag, misst ee realiséiere dass d'Gefor méi grouss ginn ass, sou den Donald Tusk.

Iwwer dem Mëttegiesse Muer gëtt dann och, zesumme mam Eurogrupp-Chef Mario Centeno a mam Chef vun der Europäescher Zentralbank Mario Draghi iwwer d'Reform vun der Wärungsunioun geschwat. Bis Enn des Joers, missten däitlech Progrèse gemaach ginn, sou den Donald Tusk.