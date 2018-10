Donieft sinn 68 Prozent vun de Bierger aus der EU der Meenung, datt hiert d'Land dovunner profitéiert, datt si Member an der EU sinn. Zanter 1983 war deen Taux net méi esou héich.Et war festzestellen, datt zanter dem Brexit-Vote am Joer 2016 d'Zuel vun de Leit, déi d'EU als positiv gesinn, eropgaangen ass. Kuckt een all d'Länner, si ronn 66 Prozent vun de Leit dofir, datt hiert d'Land an der EU bleift.Obwuel vill Leit et gutt fannen, fir an engem EU-Land ze liewen, huet awer d'Hallschent vun de Befroten uginn, datt d'EU am Moment an déi falsch Richtung histeiert.Ëmmerhi sinn awer 48 Prozent vun de Leit der Meenung, datt d'Europäesch Unioun eng méi wichteg Roll misst spillen a 27 Prozent fannen de genaue Contraire.