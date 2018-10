Am Drama ëm de briteschen EU-Austrëtt ass weiderhin keen Enn a Siicht. Et ass dann och net gewosst, ob et fënnef Méint virum Brexit, bei den Austrëttsverhandlunge zu engem Accord kënnt oder net. Um EU Sommet e Mëttwoch zu Bréissel gouf et jiddwerfalls keen Duerchbroch. Wéi et aus EU-Kreesser heescht, hätt di britesch Premierministesch Theresa May keng nei Proposen op den Dësch geluecht. D'Europäesch Unioun ass wuel bereet weider ze verhandelen, ass sech awer parallel am Gaangen op e Brexit ouni Accord ze preparéieren. D'EU Staats- a Regierungscheffen hunn hirem Chefnegociateur Michel Barnier d'Mandat ginn weider ze negociéieren, fir awer nach en Accord ze fannen. Well bis ewell net genuch Fortschrëtter notéiert goufen, ass virleefeg kee Spezialsommet am November, fir e méiglechen Ofschloss vun de Gespréicher virgesinn.











De Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel sot e Mëttwoch den Owend spéit no engem gemeinsamen Iesse vun den EU Staats- a Reigerungscheffen, dass déi 27 EU Länner wéi e Block hannert dem Michel Barnier stinn. Allerdéngs hätt een de Constat musse maachen, dass bis ewell net genuch erreecht gouf. Am Dezember um nächsten EU Sommet soll Bilan gezu ginn. De Xavier Bettel huet drop higewisen, dass et nach ëmmer op verschiddene Punkten happert. Virop déi zukünfteg Relatioune wat den europäesche Bannemaart betrëfft. Et kéint net sinn, dass Groussbritannien an Zukunft, Kritären a Garantien, déi d'EU sech selwer operluecht huet, net méi respektéiert. Et kéint een net alles hunn. Et kéint een net duerch d'Nordirland-Fro an den zukünftege Relatiounen de ganze Bannemaart futti maachen, sou nach de Xavier Bettel. Et wier jiddwerfalls wichteg, dass bis den 29. Mäerz d'nächst Joer en Deal ausgeschafft ass. Dat wier just méiglech wann an den nächste Wochen a Méint seriö weider verhandelt gëtt. Allerdéngs misst och London Decisiounen huelen. All Zeenario misst ausgeschafft ginn, souwuel en Deal wéi och en No-Deal, sou nach de Lëtzebuerger Regierungschef.





Xavier Bettel: Den 29. Mäerz si se dobaussen (18.10.2018) Mir brauchen en Accord virdrun!

Jean-Claude Juncker: Mir mussen intensiv weiderschaffen (18.10.2018) Den EU-Kommissiounspresident ass elo méi optimistesch wéi nach déi lescht Woch.

E Mëttwoch de Mëtteg hat den EU-Kommissiounspresidentd'Theresa May eng Stonn laang a sengem Büro sëtzen. Hie sot, dass elo intensiv iwwert déi verschidde Sujeten déi nach opstinn muss diskutéiert ginn. De Jean-Claude Juncker huet och Pläng op den Dësch geluecht am Fall wou et zu kengem Deal sollt kommen. Hie wier awer no de Gespréicher mat der Theresa May nees méi optimistesch, wéi dat nach d'lescht Woch de Fall war.

Suite vum Sommet

Um Donneschdeg ass d'Suite vum EU Sommet mat am Mëttelpunkt der Flüchtlingsfro, enger verstäerkter Protektioun vun de Baussegrenzen an d'Lutte géint Cyberattacken. D'Staats- a Regierungscheffe wëllen an dem Kontext d'Attack op d'Organisatioun fir de Verbuet vu chemesche Waffen zu Den Haag veruerteelen, fir déi russesch Agente responsabel gemaach ginn. En Donneschdeg de Mëtteg geet et um Sommet an der Haaptsaach ëm d'Reform vun der Währungsunioun.