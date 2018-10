En Donneschdeg goung et um EU-Sommet zu Bréissel ënner anerem ëm d'Asylpolitik. E groussen Duerchbroch ass och hei net z'erwaarden.

Um EU-Sommet am Juni hate sech déi 28 Staats- a Regierungscheffen nach drop gëeenegt, fir d'Migratioun ganz staark ze bekämpfen. Ënner anerem d'Konzept vun de sougenannten "Ausschëffungsplattformen" sollt gepréift ginn. An dës Plattforme sollen déi Flüchtlingen, déi aus dem Mëttelmier gerett goufen, ënnerbruecht ginn.

Ma doraus gëtt wuel näischt, erkläert de Lëtzebuerger Premier "faisant fonction" Xavier Bettel. Jiddweree géif et gutt fannen, awer kee wëll et bei sech hunn. Wann ee scho sou géif ufänken, da géif och näischt passéieren.

De Xavier Bettel iwwert d'Ausschëffungsplattformen



Och op anere Punkte géing een net gutt weider kommen, notamment beim Opbau vun neie Partnerschafte mat afrikanesche Länner, erkläert de Premier.

De Xavier Bettel iwwert déi afrikanesch Länner



Am Juni hätt een sech op Punkte gëeenegt, ma do géif ee nëmme ganz lues weider kommen. Beispill Egypten: Hei hätt ee ganz ambitiéis Ziler gehat, ma de Partner hätt hei manner Reaktioun gewisen, wéi een sech dat erwaart a gewënscht hätt. Et misst een éischter vun enger Bestandsopnam schwätzen, wéi vu groussen neie Strategien, déi um Sommet géifen um Ordre du Jour stoen.

Dann soll en Donneschdeg de Mëtteg och nach iwwer eng weider haart Noss geschwat ginn, nämlech d'Reform vun der Wärungsunioun, zesumme mam Eurogruppen-Chef Mario Centeno a mam Chef vun der Europäescher Zentralbank Mario Draghi. Och hei ginn sech keng konkret Resultater z'erwaarden.