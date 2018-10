Dem Bill Gates seng Präsenz, och wann hie just eng begrenzt Zäit do war, hat fir vill Opmierksamkeet fir dës Konferenz gesuergt.

Op Visitt am EU-Parlament

Internat.: Am meeschte gelies

© Bill Wirtz

E Mëttwoch hat d’Europäescht Parlament, zesumme mam Europäeschen Dagverband vun de Think Tank’en, een Nomëtteg fir iwwer Innovatioun an der Entwécklungshëllef ze diskutéieren.





Frank Engel iwwer de Bill Gates/Reportage Bill Wirtz



De Lëtzebuerger Europadeputéierten Frank Engel hat och selwer eng Entrevue mam Multimilliardär Gates a seet sech zefridden iwwer d’Conclusiounen. D’Entwécklungshëllef géif iwwerschafft ginn an et misst een ophalen, einfach just ze verdeelen. Vill éischter misste Sue fir Strukturreforme benotzt ginn.

Kritik kënnt awer vun der Säit vu verschiddenen ONGen am Beräich vun der Entwécklungshëllef, déi soen, dass d’EU net genuch um spezifesche Sujet vun der Bekämpfung vun der Aarmut géing maachen. De Frank Engel seet dozou, dass "Aarmutsbekämpfung" just eng eidel Floskel wier.

De Frank Engel seet, dass Philanthropen hir Plaz an dësem Prozess hätten. A verschiddenen afrikanesche Länner géifen Dieren opgoen, wa Männer wéi de Bill Gates dru bedeelegt wieren.

De Frank Engel an de Charles Goerens si Co-Rapporteure fir d’Reform vun der Entwécklungshëllef vun der Europäescher Unioun. Bis de Budget 2021-2027 a Kraaft trëtt, mussen all d’Onstëmmegkeete geléist sinn.