Bedéngt duerch déi protektionistesch Politik vum US President Trump, erhofft sech d'Europäesch Unioun vun dëser Spëtzerenconter e Signal fir ee fräien Welthandel an eng gemeinsam Positioun wat de Klimaschutz betrëfft.Béid Säite sti fir 60% vun der Weltpopulatioun a 65% vun der Wirtschaftsleeschtung. Den EU-Conseilspresident Donald Tusk sot fir den Optakt vum Sommet, dass een des Positioun wëll notzen, fir global Erausfuerderungen, wéi d'Spannungen am weltwäiten Handel unzegoen, déi Millioune vun Aarbechtsplazen a Gefor bréngen. Um Europa-Asien-Sommet huele Vertrieder vun am ganzen 51 Länner deel. Um Freideg beroden si iwwer Investitiounen, nohalteg Entwécklung, d'Lutte géint den Terror, d'Protektioun vu Cyberattacken an d'Flüchtlingsfro.Den Ofschloss mécht e Freideg den Owend e Sommet vun der EU ma Südkorea, souwéi Gespréicher mat Vertrieder vum Verband vun de Südostasiatesche Staaten. An dem Kontext wëllen d'EU a Singapur en Handels- souwéi Investitiounsaccord ënnerschreiwen.