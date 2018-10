© AFP

Bréissel huet Italien reprochéiert déi europäesch Budgetsreegelen net ze respektéieren an huet bis e Méindeg de Mëtteg eng Erklärung gefuerdert. Den italienesche Premier Giuseppe Conte wëll sech am Kader vun enger Pressekonferenz um 12 Auer zu Roum äusseren.Italien plangt eng vill méi héich Neiverschëldung, wéi mat Bréissel ofgemaach. Donieft gëtt am Budget un héijen Depense festgehalen. D'Land huet mat 131 Prozent vun der Wirtschaftsleeschtung elo schonn déi zweethéchste Verschëldung an der Eurozon no Griicheland.