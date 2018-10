Den Negociateur vum Europaparlament fir de Brexit, Guy Verhofstadt, hält en Accord tëscht Groussbritannien an der EU an den nächste Woche fir méiglech.

© AFP Archivbild

Hien hofft, dass bis den nächste Sommet am Dezember en Ofkommes um Dësch läit. Dat sot de fréiere belsche Premier e Méindeg zu Stroossbuerg. Hie perséinlech wier der Meenung, dass 90 bis 95% vun de Froe gekläert sinn.



Fënnef Méint virum Brexit am Mäerz 2019 stiechen d'Verhandlungen iwwert en Accord an enger Sakgaass. En Haaptproblem ass d'Fro vun der zukünfteger Grenz tëscht dem EU-Memberland Irland an der britescher Provënz Nordirland.