Et hätt een 20 Memberlänner vun enger einfacher an effikasser Léisung kënnen iwwerzeegen, an zwar enger Steier vun dräi Prozent um Ëmsaz vun de gréissten digitalen Entreprisen. Dat huet de Bruno Le Maire an engem Artikel an der Zeitung "Die Welt" geschriwwen. Bis d'Enn vum Joer wéilt een sech op e Gesetztext vun der Europäescher Kommissioun eenegen. Besser wéi dës europäesch wier awer eng weltwäit Léisung, sou de franséische Finanzminister. Dat géif een awer nëmmen da packen, wann eng Iwwergangsléisung op europäeschem Niveau fonnt gëtt. Weider betount hien, dass een nach ni sou no bei méi Steiergerechtegkeet war.Am Sträit ëm déi geplangten Digitalsteier hat de franséische Finanzminister viru kuerzem en Appell u seng europäesch Kollege gemaach opzehale mat diskutéieren an endlech eng Léisung ze fannen. Di däitsch Regierung fäert allerdéngs, dass sou eng Steier den Handelskonflikt mat den USA kéint verschäerfen.