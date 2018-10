Des Mesure soll dozou bäidroen, dass ëmweltschiedleche Knascht aus Plastik an de Mierer reduzéiert gëtt. D'Direktive gesäit och verbindlech Recycling-Quoten bei Plastiksfläschen a Fëschernetzer déi mat Plastik verschafft sinn, bir. Dat kënnt net vun ongeféier.



Weltwäit, awer och an Europa ginn enorm Quantitéiten u Plastik genotzt an dono ewech geheit. No Donnéeë vun der EU-Kommissioun, gëtt just knapp een Drëttel vum Plastiksoffall agesammelt a recycelt. De gréissten Deel lant um Tipp oder an der Ëmwelt. Bis zu 85% vum Knascht, deen an der EU un de Küsten ugespullt gëtt, ass aus Plastik.









Eent vun den Ziler vun där neier Direktive ass, dass bis 2025 op d'mannst 90 Prozent vun de Plastiksfläschen agesammelt a recycelt ginn. An Zukunft soll eng Consigne op dëse Fläschen agefouert ginn. Präventioun ass ee weidere Volet. Op den Emballagen sollen Informatiounen stoen, wéi de Konsument se richteg kann entsuergen.



Och soll de Knascht, den duerch Zigaretten entsteet massiv reduzéiert ginn. Am Filter ass dacks Plastik dran. Ee sou ee Filter ka bis zu 1.000 Liter Waasser verknaschten. D'Europadeputéiert fuerderen, dass den Offall dee vun Zigarette staamt bis 2030 ëm 80% erofgeschrauft gëtt.







Ob déi nei Direktive nach virun den Europawalen am Mee d'nächst Joer kann a Kraaft trieden, ass net gewosst. Et gëtt dann och scho Kritik vun der Plastik-Industrie. Si warnt virun ze séieren Decisiounen. Wichteg Gesetzer géifen duerchgebaatscht ginn, ouni d'Suitten ofzeschätzen. Gewarnt gëtt virun Aboussen am Liewensmëttelsecteur oder Problemer bei der Liewensmëttelhygiène, sollt de Verbrauch vu Plastik drastesch reduzéiert ginn.