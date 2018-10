Italien: Griicheschen Zeenario net ausgeschloss (24.10.2018) De Wirtschafts- a Finanzkommissär Pierre Moscovici huet Roum huet zu engem konstruktiven Dialog opgeruff.

Roum huet 3 Wochen, also bis den 13. November, Zäit, fir nozebesseren. D'Regierungsspëtzt huet awer an éischter Reaktioun wësse gedoen, datt een dat net agesäit. Wéi kann et elo am italienesche Budgetssträit weidergoen? Doriwwer huet d'Claude Zeimetz mam RTL-Finanzexpert Claude Schettgen geschwat.

"Déi italienesch Ekonomie ass stabel, déi zweetgréisst Industrieproduktioun a ganz Europa, doriwwer sollte mer houfreg sinn", huet den italienesche Premier Guiseppe Conte net méi spéit wéi e Mëttwoch op enger Visitt a Russland nach betount. Italien pocht drop, et bräicht een nei Scholden, fir Croissance ze generéieren, well dat deen eenzege Wee ass, fir aus der ablécklecher Kris erauszekommen. Datt dat d'Marchéen iwwerzeegt, gesäit de Claude Schettgen awer ganz kritesch.

"En neutralen Observateur géing soen, ma dir spannt dach zu Roum. Well déi 2,4%, déi der elo méi an den Defizit rëtscht, dat si Suen, déi der ausgitt fir lénks a riets är Wielerschaft, ma déi Suen ginn awer net an d'Ekonomie. Si sinn éischter do, fir Lächer ze stoppen, respektiv, fir deenen Äermste Moyenen ze ginn, iergendwéi nach würdeg ze liewen. An dat ass de Knackpunkt. Déi Credibilitéit ass elo schonn net méi do.", esou de Claude Schettgen.



D'Marchéen trauen Italien also net zou, den héije Scholdebierg ofzebauen an deen ass mat ronn 131% vum PIB, ganzer 71 Punkten iwwert den erlaabten europäesche Budgetsreegelen. Just Griicheland steet nach méi schlecht. An an deem Kontext sollen d'nächst Joer nach emol 2,4% Scholde bäikommen.

"Dat ass eben d'Gefor, datt déi ganz Scholdesituatioun vun Italien aus dem Rudder leeft. A wann d'Marchéë bis eng Kris provozéieren, da komme mer an e griicheschen Zeenario. Deen net auszeschléissen ass, well déi italienesch Regierung dat eventuell souguer provozéiere wëll.", betount de Claude Schettgen.



Do stinn also verschidden Zeenarioen am Raum, bis hin also zu enger Sortie vun Italien aus der Eurozon. Eng Richtung an déi och aner Kräften ausserhalb vun Italien, um Hannergrond vun den Europawalen, den Ament zéie géifen.

Wéi kéint Bréissel elo d'Defizitprozedure dann elo konkret ugoen? Dorpshin de Claude Schettgen: "Et gouf jo schonn eng Zäit, an där Däitschland an och Frankräich d'Defizitziler net erreecht hunn. Déi kruten du fir eng Zäit eng Extrawurscht vu Bréissel gebroden. An ech denken, dat ass dat, op dat och de Premier Conte spekuléiert."

A wann et haart op haart kënnt, da kënnt wuel Italien awer net méi derlaanscht, fir ënnert den europäesche Rettungsschierm klammen ze mussen. Deen Ament géif Roum dann net méi laanscht d'Austeritéitsmesure vun der Troika kommen, fir sech ze sanéieren.