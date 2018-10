Just Monaco an d'Schwäiz gi pro Kapp méi aus. Am Géigenzuch ass den Zougang zu engem Geriicht hei am Land gratis - wéi a Frankräich a Spuenien.

Europäesche Rapport Justiz: Rep. Eric Ewald



"Remarkabel am Volume" nennt d'europäesch Kommissioun fir d'Effikassitéit vun der Justiz de guttgeheeschte Budget fir de Lëtzebuerger Justizsystem vu ronn 92,9 Milliounen Euro am Joer 2016: Dat geet aus dem Rapport 2018 iwwert d'Evaluatioun vun de Justizsystemer an de 47 Memberstate vum Europarot ervir, dee sech eben op Zuele vu virzejoert baséiert.Aus dem Rapport kann een och erausliesen, dass vill lëtzebuergesch Zuele feelen, dorënner zum Beispill déi iwwert de Budget fir d'Geriichter a fir d'Parqueten. Déi Zuelen, déi publizéiert goufen, huet den Eric Ewald analyséiert.

Déi ronn 92,9 Milliounen € fir eise Justizsystem maachen 62% vum Gesamtbudget vun der Justiz aus, dee sech 2016 op 149,65 Millioune chiffréiert huet. Wat de Budget vum Justizsystem pro Awunner ugeet, loung dee bei 157,3 €; just Monaco an d'Schwäiz hu virun zwee Joer méi pro Kapp ausginn. De Budget vum Justizsystem goung tëscht 2014 an 2016 ëm 18,3% an d'Luucht, no enger Baisse vun 1,8% tëscht 2012 an 2014. Den Undeel vun der Aide judiciaire um Budget vum Justizsystem huet sech op 4% belaf; de Budget dofir ass tëscht 2010 an 2016 vun 3 op 4 Milliounen € geklommen. Iwwregens ass Lëtzebuerg, nieft Frankräich a Spuenien, dat eenzegt Land, an deem den Zougank zu engem Geriicht näischt kascht.A puncto Personal gouf et 2016 hei am Land 187 Riichteren, wat hirer 32 pro 100.000 Awunner entsprécht; 76% dovu sëtzen an 1. an 21% an 2. Instanz. Ronn 2/3 vun de Riichtere si Fraen, um ieweschte Geriicht gëtt et awer keng; a 57% vun de Presidente vu Geriichter si Männer. D'Riichtere kréien am Duerchschnëtt eng Bruttojorespai vu ronn 83.600 € um Ufank a vu maximal bal 172.200 € um Enn vun hirer Karriär, d'selwecht wéi d'Procureuren. Därer gëtt et 47 bei eis; dat sinn der 8 pro 100.000 Awunner. Si traitéieren 9,7 Affäre pro 100.000 Awunner, wat europäesch Spëtzt ass; 1,9 dovu lande viru Geriicht. Et gëtt ënnert de Procureure liicht méi Männer wéi Fraen; just um ieweschte Geriicht ass et ëmgedréint.Donieft fënnt een am Grand-Duché 403 Affekote pro 100.000 Awunner (just Zypern huet der méi) an 8 Geriichter.Dee ganze Rapport vun 341 Säite kann een ë.a. op justice.public.lu noliesen.